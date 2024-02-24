Умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет.

Сегодня скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. По одной из версий: смерть наступила вследствие продолжительного онкологического заболевания. Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет.

Он умер в больнице, куда был госпитализирован несколько дней назад.

Вячеслав Лебедев пришел в Верховный суд Советского Союза в 1989 году, попав сразу на пост председателя. Затем в 1991 году занял пост председателя Верховного суда молодого российского государства. Срок службы на должности председателя ВС РФ должен был истечь в 2026 году.