Умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет.
Сегодня скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. По одной из версий: смерть наступила вследствие продолжительного онкологического заболевания. Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет.
Он умер в больнице, куда был госпитализирован несколько дней назад.
Вячеслав Лебедев пришел в Верховный суд Советского Союза в 1989 году, попав сразу на пост председателя. Затем в 1991 году занял пост председателя Верховного суда молодого российского государства. Срок службы на должности председателя ВС РФ должен был истечь в 2026 году.
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