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Лавров заявил, что Россия должна быть полностью независимой во всех сферах от Запада
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:36

Лавров заявил, что Россия должна быть полностью независимой во всех сферах от Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" объяснил, почему Россия должна стать полностью независимой от западного мира во всех возможных сферах. Со времён воссоединения Крыма с Россией, НАТО и ЕС применяют к РФ с каждым годам все большие пакеты санкций.

Именно поэтому Россия не должна зависеть от них, так как иначе она застопорится в своем развитии, на что и рассчитывает Запад в данной ситуации.

Лавров отметил, что российская сторона должна развиваться в тех сферах, в которых ее пытаются ограничить США и ЕС, поэтому необходимо расширить спектр и других сфер, чтобы быть полностью самодостаточными от враждебного РФ блока НАТО и стран Альянса.

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