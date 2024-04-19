Лавров заявил, что Россия должна быть полностью независимой во всех сферах от Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Комсомольской правде" объяснил, почему Россия должна стать полностью независимой от западного мира во всех возможных сферах. Со времён воссоединения Крыма с Россией, НАТО и ЕС применяют к РФ с каждым годам все большие пакеты санкций.
Именно поэтому Россия не должна зависеть от них, так как иначе она застопорится в своем развитии, на что и рассчитывает Запад в данной ситуации.
Лавров отметил, что российская сторона должна развиваться в тех сферах, в которых ее пытаются ограничить США и ЕС, поэтому необходимо расширить спектр и других сфер, чтобы быть полностью самодостаточными от враждебного РФ блока НАТО и стран Альянса.
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