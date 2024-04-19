Лавров объяснил, почему Россия не будет прерывать боевые действия даже на время переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, что даже если переговоры между российской и украинской сторонами состоятся, Россия не станет прерывать непосредственные боевые действия, так как процесс должен продолжаться.
Лавров отметил, что Россия всегда готова к любым формам переговорного процесса, она всегда открыта к диалогу, но при этом было бы опрометчиво делать паузу в военных действиях.
Ранее Лавров ответил на вопрос о российско-украинских переговорах, что сам же президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров. Министр иностранных дел РФ заключил, что больше нет веры Украине.
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