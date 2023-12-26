Российский внедорожник Lada Niva может стать популярным в Великобритании, согласно информации издания Auto Express.
Большинство британцев предпочитают полноприводные внедорожники, считая их более экологичными. Некоторые готовы заплатить около 22 тысяч фунтов стерлингов (1,52 миллиона рублей) за модель Lada Niva Luxe.
Статья отмечает, что цена 21 850 фунтов стерлингов для автомобиля 1970-х годов может показаться высокой, но он может конкурировать с Suzuki Jimny и Fiat Panda 4×4. Lada Niva Luxe обладает хорошей проходимостью и оснащена системой обогрева передних сидений и стереосистемой Studio InCar с динамиками Audison. Однако эксперты выделяют низкую мощность 1,7-литрового бензинового двигателя (88 л. с.).
Автор публикации отмечает, что, возможно, это самая дорогая Lada в Великобритании, но она имеет потенциал стать одним из самых стильных автомобилей в стране.
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