Решение о создании нового автомобиля стало возможным после переноса производства Lada Largus в Ижевск, что освободило мощности на заводе в Тольятти.
Новая модель на базе Lada Vesta, пока не имеющая окончательного названия и проходящая под заводским индексом HGH, будет оснащена китайским турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и вариатором. Кроссовер также получит панорамную крышу и светодиодную полосу на крышке багажника, соединяющую два фонаря, сообщает Южный Автомобиль.
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