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АвтоВАЗ планирует запустить производство нового кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:31

АвтоВАЗ планирует запустить производство нового кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года

Решение о создании нового автомобиля стало возможным после переноса производства Lada Largus в Ижевск, что освободило мощности на заводе в Тольятти.

Новая модель на базе Lada Vesta, пока не имеющая окончательного названия и проходящая под заводским индексом HGH, будет оснащена китайским турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и вариатором. Кроссовер также получит панорамную крышу и светодиодную полосу на крышке багажника, соединяющую два фонаря, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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