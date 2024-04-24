АвтоВАЗ анонсировал разработку гибридной модели Lada, выделяя ее как более перспективную в сравнении с полностью электрическим приводом. Первый прототип уже создан и прошел успешные испытания, используя Niva Travel в качестве тестового мула.
Новая модель будет полноприводным автомобилем с бензиновым двигателем на передней оси и электромотором на задней.
Это не первый опыт АвтоВАЗа в разработке гибридных автомобилей, ранее компания работала над прототипом Lada Granta с гибридной силовой установкой, но серийного выпуска не произошло из-за исследовательского характера проекта и решения зависеть от рыночной ситуации, сообщает Motor.
Фото: ru.wikipedia.org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License)
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