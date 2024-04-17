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Стали известны некоторые подробности готовящегося кроссовера на базе Lada Vesta
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:48

Стали известны некоторые подробности готовящегося кроссовера на базе Lada Vesta

Новый кроссовер, основанный на модели Lada Vesta, представляет собой инновационное автомобильное решение, известное под заводским индексом HGH. Разработчики раскрыли некоторые ключевые особенности этого автомобиля через Telegram-канал "Русский автомобиль". Он будет оборудован панорамной крышей, созданной с применением китайской технологии, что потребовало модификаций кузова.

Также крышка багажника будет укомплектована монофонарем, образующим светодиодную ленту, соединяющую задние фонари. В качестве двигателя планируется использовать турбированный агрегат китайского производства в паре с вариаторной трансмиссией. Окончательный дизайн кроссовера на данный момент находится на стадии утверждения, сообщает Южный Автомобиль.

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