Новый кроссовер, основанный на модели Lada Vesta, представляет собой инновационное автомобильное решение, известное под заводским индексом HGH. Разработчики раскрыли некоторые ключевые особенности этого автомобиля через Telegram-канал "Русский автомобиль". Он будет оборудован панорамной крышей, созданной с применением китайской технологии, что потребовало модификаций кузова.

Также крышка багажника будет укомплектована монофонарем, образующим светодиодную ленту, соединяющую задние фонари. В качестве двигателя планируется использовать турбированный агрегат китайского производства в паре с вариаторной трансмиссией. Окончательный дизайн кроссовера на данный момент находится на стадии утверждения, сообщает Южный Автомобиль.