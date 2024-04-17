Президент компании Максим Соколов объявил о намерении создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta на заседании в Совете Федерации. Это будет дополнительным вариантом к уже существующим моделям, таким как Lada Granta, которые производятся для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время АВТОВАЗ выпускает такие автомобили на базе Lada Granta и уже в этом году поставит 500 единиц таких машин по заказу социальных служб. Компания располагает производственными мощностями в Тольятти и Ижевске. АВТОВАЗ является производителем четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva, сообщает За Рулем.