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АВТОВАЗ планирует выпустить в 2025 году модификацию Lada Vesta для лиц с инвалидностью
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:23

АВТОВАЗ планирует выпустить в 2025 году модификацию Lada Vesta для лиц с инвалидностью

Президент компании Максим Соколов объявил о намерении создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta на заседании в Совете Федерации. Это будет дополнительным вариантом к уже существующим моделям, таким как Lada Granta, которые производятся для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время АВТОВАЗ выпускает такие автомобили на базе Lada Granta и уже в этом году поставит 500 единиц таких машин по заказу социальных служб. Компания располагает производственными мощностями в Тольятти и Ижевске. АВТОВАЗ является производителем четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva, сообщает За Рулем.

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