Президент компании Максим Соколов объявил о намерении создать автомобиль для маломобильных граждан на базе Lada Vesta на заседании в Совете Федерации. Это будет дополнительным вариантом к уже существующим моделям, таким как Lada Granta, которые производятся для людей с ограниченными возможностями.
В настоящее время АВТОВАЗ выпускает такие автомобили на базе Lada Granta и уже в этом году поставит 500 единиц таких машин по заказу социальных служб. Компания располагает производственными мощностями в Тольятти и Ижевске. АВТОВАЗ является производителем четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva, сообщает За Рулем.
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