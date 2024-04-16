"Автоваз" под руководством президента Максима Соколова объявил о планах запустить в производство электромобиль Lada e-Largus летом 2024 года. Электрическая версия Largus будет выпущена в третьем квартале, в то время как модель с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) планируется начать производить 15 мая.
Предварительные тесты электромобиля e-Largus уже проходят на протяжении некоторого времени. Изначально компания сосредоточится на запуске модели Classic в двух вариантах: пассажирском и грузопассажирском. Производство начнется с конвейерной производительностью 15 автомобилей в час, с последующим увеличением до 25 автомобилей в час.
В декабре 2023 года была запущена опытная партия электромобилей e-Largus в количестве 30 штук, а планы на 2024 год включают производство около 30 тыс. автомобилей Largus в обеих версиях — электрической и с ДВС, сообщает ТАСС.
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