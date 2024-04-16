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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:03

"Автоваз" запустит в производство электромобиль Lada e-Largus летом 2024 года

"Автоваз" под руководством президента Максима Соколова объявил о планах запустить в производство электромобиль Lada e-Largus летом 2024 года. Электрическая версия Largus будет выпущена в третьем квартале, в то время как модель с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) планируется начать производить 15 мая.

Предварительные тесты электромобиля e-Largus уже проходят на протяжении некоторого времени. Изначально компания сосредоточится на запуске модели Classic в двух вариантах: пассажирском и грузопассажирском. Производство начнется с конвейерной производительностью 15 автомобилей в час, с последующим увеличением до 25 автомобилей в час.

В декабре 2023 года была запущена опытная партия электромобилей e-Largus в количестве 30 штук, а планы на 2024 год включают производство около 30 тыс. автомобилей Largus в обеих версиях — электрической и с ДВС, сообщает ТАСС.

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