АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
В течение текущего года планируется выпустить около 5000 автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач, используя имеющиеся агрегаты на складах. Эти модели доступны в кузовах седан и лифтбек, с ценами от 1 176 900 рублей и 1 247 900 рублей соответственно.
Версии с автоматической коробкой стоят дороже моделей с механической трансмиссией на 150 000 и 122 000 рублей соответственно. Четырехступенчатая автоматическая коробка Jatco используется с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил, сообщает Южный Автомобиль.
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