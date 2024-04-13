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Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:37

Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.

В течение текущего года планируется выпустить около 5000 автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач, используя имеющиеся агрегаты на складах. Эти модели доступны в кузовах седан и лифтбек, с ценами от 1 176 900 рублей и 1 247 900 рублей соответственно.

Версии с автоматической коробкой стоят дороже моделей с механической трансмиссией на 150 000 и 122 000 рублей соответственно. Четырехступенчатая автоматическая коробка Jatco используется с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил, сообщает Южный Автомобиль.

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