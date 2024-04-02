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В марте 2024 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:38

В марте 2024 года "АвтоВАЗ" установил рекорд продаж Lada за последние 11 лет

В марте текущего года "АвтоВАЗ" продал 42,8 тысячи автомобилей Lada, что составляет увеличение на 53,6% по сравнению с февралем 2024 года и на 83,6% по сравнению с мартом 2023 года. Глава компании Максим Соколов отметил, что в первом квартале выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70%, составив почти 116 тысяч машин.

Модель нового поколения Vesta показала лучшие результаты продаж, с более чем 12 тысячами проданных автомобилей, что является наивысшим показателем с июня 2021 года. Granta заняла второе место с 20,4 тысячами проданных машин, показав рост на 59,5% по сравнению с февралем. Автомобили семейства Niva заняли третье место с продажами в 10 тысяч экземпляров.

Суммарно за первые три месяца текущего года "АвтоВАЗ" продал 91,5 тысячи легковых и легких коммерческих Lada, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Газета.Ру.

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