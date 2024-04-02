Дилеры Lada в Белоруссии начали продажи специальной версии Lada Niva Travel под названием Greenline

Новая версия автомобиля оснащена кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом зеркал, защитой двигателя, центральным замком, рейлингами и литыми дисками.
Цена Lada Niva Travel Greenline в Белоруссии составляет 48 500 белорусских рублей (1,37 млн рублей), что выше цены на аналогичную модель в России (1,32 млн рублей). Эта спецверсия является единственной выпущенной в 2024 году, в отличие от более доступной модели Niva Travel Comfort (47 500 рублей), которая была произведена в 2023 году, сообщает Российская Газета.
Huawei разработала и запатентовала тройной складной смартфон
Смартфон имеет два места для складывания, при этом один из шарниров позволяет экрану раскладываться наружу, превращая часть устройства в полноценный дисплей.
Xiaomi объявила о планах по обновлению устройств до HyperOS до июля 2024 года
HyperOS, основанная на Android 14, была представлена осенью 2023 года и постепенно обновляется на устройствах Xiaomi.
В марте 2024 года на российском автомобильном рынке замечено снижение цен на 11 марок автомобилей
Снижение цен было мотивировано желанием дилеров распродать "прошлогодние" модели.
Российский мультсериал "ДиноСити" станет доступен в Китае на всех платформах
В Китае выйдет мультсериал российского производства "ДиноСити". Премьера состоится на китайском телеканале Huashi TV. Уже в апреле сериал станет доступен на 20 платформах КНР.