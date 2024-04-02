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Дилеры Lada в Белоруссии начали продажи специальной версии Lada Niva Travel под названием Greenline
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:11

Дилеры Lada в Белоруссии начали продажи специальной версии Lada Niva Travel под названием Greenline

Новая версия автомобиля оснащена кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом зеркал, защитой двигателя, центральным замком, рейлингами и литыми дисками.

Цена Lada Niva Travel Greenline в Белоруссии составляет 48 500 белорусских рублей (1,37 млн рублей), что выше цены на аналогичную модель в России (1,32 млн рублей). Эта спецверсия является единственной выпущенной в 2024 году, в отличие от более доступной модели Niva Travel Comfort (47 500 рублей), которая была произведена в 2023 году, сообщает Российская Газета.

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