Дилеры Lada в Белоруссии начали продажи специальной версии Lada Niva Travel под названием Greenline

Новая версия автомобиля оснащена кондиционером, подогревом передних сидений, электроприводом зеркал, защитой двигателя, центральным замком, рейлингами и литыми дисками.

Цена Lada Niva Travel Greenline в Белоруссии составляет 48 500 белорусских рублей (1,37 млн рублей), что выше цены на аналогичную модель в России (1,32 млн рублей). Эта спецверсия является единственной выпущенной в 2024 году, в отличие от более доступной модели Niva Travel Comfort (47 500 рублей), которая была произведена в 2023 году, сообщает Российская Газета.