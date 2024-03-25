Дилеры "АвтоВАЗа" начали предлагать автомобили Lada Vesta с вариатором по значительно сниженным ценам

Некоторые дилерские холдинги, например в Краснодаре и Ростове-на-Дону, предлагают модели с вариатором на 300 тыс. и почти на 100 тыс. рублей дешевле соответственно, чем рекомендованная розничная цена. Чтобы воспользоваться такой скидкой, покупатель должен приобрести автомобиль в кредит и использовать программу Trade-in.

Например, в Краснодаре Lada Vesta с вариатором можно приобрести за 1,28 млн рублей, что привлекательно для потенциальных покупателей. Несмотря на это, цена на модели с 1,8-литровым мотором Evo и вариатором все еще остается выше, чем версия с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, стартуя от 1,6 млн рублей, сообщает Газета.Ру.