Эксперт Черкашин выделил преимущества Lada Vesta с вариатором

Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин после испытаний новой Lada Vesta с вариатором и двигателем Evo 1,8 литра (122 л. с.), выделил несколько ключевых преимуществ этой модели.
Во-первых, специалист отметил оптимальное сочетание двигателя и коробки передач, что привело к повышению надежности и ресурса силового агрегата. Запас коробки передач по крутящему моменту составляет 180 Нм, что обеспечивает стабильную работу.
Во-вторых, увеличенный объем масла в коробке (7,2 литра) обеспечивает более эффективную работу агрегата.
Третьим преимуществом является улучшение разгонной динамики. Lada Vesta достигает скорости "сотни" за 11,3 секунды, что быстрее, чем модели с японским вариатором Jatco.
Наконец, автомобиль обеспечивает более комфортное управление селектором коробки передач, а также привлекательную стоимость. Lada Vesta с вариатором стала самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией на российском рынке, начиная с цены 1 588 900 рублей, сообщает Российская Газета.
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