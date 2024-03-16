"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности с 1 марта

Инициатива расширяет безопасные опции для водителя и переднего пассажира.
Компания установила подушку безопасности для водителя в прошлом месяце, а теперь начала устанавливать и для переднего пассажира. Этот шаг стал возможным после перехода на нового надежного поставщика, после того как предыдущий партнер отказался поставлять продукцию из-за санкций.
В конце 2023 и начале 2024 годов была выпущена ограниченная партия Granta без подушек безопасности, но теперь они возвращаются, сообщает РИА Новости.
Специалист по правде Гарвардского университета попалась на лжи и была уволена
Итальянский психолог и известный бихевиорист Франческа Джино была уволена из Гарвардского университета после обнаружения фальсификации результатов своих исследований.
Американские ученые сообщили, что переход к безледной Арктике наступит на десять лет раньше
Недавние наблюдения климатологов из США за Северным Ледовитым океаном показывают, что он полностью освободился от льда, что является предвестником более раннего наступления безледной Арктики.
Биолог Манукян из Калининграда обнаружил новый вид древней осы в балтийском янтаре
Новый род и вид ос, названные Amberpoemenia, были найдены в образце янтаря из музейной коллекции.
Врачи предупреждают о потенциальной опасности чрезмерной жажды
Эксперты рекомендуют регулярное употребление достаточного количества воды для поддержания здоровья, однако постоянная жажда может указывать на серьезные медицинские проблемы.