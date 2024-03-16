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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:48

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности с 1 марта

Инициатива расширяет безопасные опции для водителя и переднего пассажира.

Компания установила подушку безопасности для водителя в прошлом месяце, а теперь начала устанавливать и для переднего пассажира. Этот шаг стал возможным после перехода на нового надежного поставщика, после того как предыдущий партнер отказался поставлять продукцию из-за санкций.

В конце 2023 и начале 2024 годов была выпущена ограниченная партия Granta без подушек безопасности, но теперь они возвращаются, сообщает РИА Новости.

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