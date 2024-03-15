АвтоВАЗ представил новую программу промышленного туризма

Туристам будет предложено посетить музей завода с уникальными автомобилями Lada, прессовое производство и линию сварки Lada Granta, где 83% операций выполняются роботами. Они также смогут увидеть процесс сборки моделей Lada Granta и Vesta.
Кроме того, туристам предоставится возможность поучаствовать в тестировании новых автомобилей. Программа завершится посещением панорамного балкона на 24 этаже здания заводоуправления, откуда открывается вид на огромную площадь завода и старый испытательный трек.
Глава компании, Максим Соколов, отметил, что на начальном этапе приниматься будет по одной группе туристов еженедельно, а также будут проводиться профориентационные мероприятия для школьников и студентов. АвтоВАЗ приглашает всех желающих посетить завод и увидеть его работу, сообщает Российская Газета.
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