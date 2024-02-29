АвтоВАЗ запатентовал внешний облик своей новой модели Lada в кузове универсал

Эксперты предполагают, что это будет Lada Iskra. Процесс разработки новинки уже находится на завершающей стадии, с первой опытной партией, собранной для тестовых испытаний, и планируемым началом серийного производства в начале 2025 года.
АвтоВАЗ является частью автопромышленного комплекса России и владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Бренд Lada представлен четырьмя семействами моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, что отмечает значительный рост по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости.
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