АвтоВАЗ запатентовал внешний облик своей новой модели Lada в кузове универсал

Эксперты предполагают, что это будет Lada Iskra. Процесс разработки новинки уже находится на завершающей стадии, с первой опытной партией, собранной для тестовых испытаний, и планируемым началом серийного производства в начале 2025 года.

АвтоВАЗ является частью автопромышленного комплекса России и владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Бренд Lada представлен четырьмя семействами моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, что отмечает значительный рост по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости.