Эксперты выделили марки автомобилей, которые чаще всего подвергались вандализму

Исследование "Страхового дома ВСК" показало, что в России в 2023 году автомобили марок Toyota, Lada, Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW чаще всего подвергались вандализму. Основным видом повреждений были разбитые стекла (32%), средняя стоимость ремонта составила 6 тысяч рублей. Доля обращений по КАСКО из-за ущерба от вандализма составила чуть менее 7%, при этом общее количество случаев противоправных действий третьих лиц сократилось на 30% по сравнению с 2023 годом. Средний ущерб от вандалов оценивается в 81 тысячу рублей.
Кроме того, страховщики указали, что автомобили из Китая, такие как FAW и Haval Jolion, характеризуются разной степенью угоняемости и стоимостью обслуживания. Не было зафиксировано ни одного случая угона китайских автомобилей среди клиентов страховщика, однако Haval Jolion признан самым аварийным автомобилем, а FAW — самым дорогим в обслуживании, сообщает Российская Газета.
Renault Scenic E-Tech был признан "Автомобилем года" в Европе на Женевском автосалоне 2024 года
Получив 329 баллов от 22 из 58 членов жюри, кроссовер Renault Scenic E-Tech выделяется своей инновационностью и высокой оценкой экспертов. Второе место заняла BMW 5 Series нового поколения с 309 баллами, в то время как Peugeot 3008 оказался на третьем месте с 197 баллами.
Китайский МИД вплотную займется смягчением напряженности в украинском регионе
Официальный представитель МИДа Китая Мао Нин призвала все стороны конфликта поспособствовать смягчению нынешней напряжённой ситуации на територии Украины.
Академик Гинцбург: мРНК-вакцины от коронавируса воспринимаются организмом человека как инородные
Академик Александр Гинцбург дал комментарий по результатам исследования мРНК-вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, проведенного центром Global Vaccine Data Network. Исследование показало повышенный риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, получавших данные вакцины.
Врач Устимова предупреждает о рисках, связанных с популярной практикой "прокапывания железа"
Подобные капельницы, хоть и считаются быстрым средством для повышения уровня железа в организме, могут иметь серьезные последствия для здоровья.