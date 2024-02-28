Эксперты выделили марки автомобилей, которые чаще всего подвергались вандализму

Исследование "Страхового дома ВСК" показало, что в России в 2023 году автомобили марок Toyota, Lada, Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW чаще всего подвергались вандализму. Основным видом повреждений были разбитые стекла (32%), средняя стоимость ремонта составила 6 тысяч рублей. Доля обращений по КАСКО из-за ущерба от вандализма составила чуть менее 7%, при этом общее количество случаев противоправных действий третьих лиц сократилось на 30% по сравнению с 2023 годом. Средний ущерб от вандалов оценивается в 81 тысячу рублей.

Кроме того, страховщики указали, что автомобили из Китая, такие как FAW и Haval Jolion, характеризуются разной степенью угоняемости и стоимостью обслуживания. Не было зафиксировано ни одного случая угона китайских автомобилей среди клиентов страховщика, однако Haval Jolion признан самым аварийным автомобилем, а FAW — самым дорогим в обслуживании, сообщает Российская Газета.