"АвтоВАЗ" объявил, что Lada Largus будет сначала представлена в более доступных комплектациях

Дорогие версии и опциональные функции, такие как открывающиеся задние форточки, будут доступны позже.

Компания направляет специалистов из Тольятти в Ижевск для обучения местного персонала перед началом производства Largus в мае. Перенос производства модели связан с планами увеличения выпуска автомобилей Vesta на основном заводе в Тольятти, сообщает Газета.Ру.