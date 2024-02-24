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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:49

"АвтоВАЗ" объявил, что Lada Largus будет сначала представлена в более доступных комплектациях

Дорогие версии и опциональные функции, такие как открывающиеся задние форточки, будут доступны позже.

Компания направляет специалистов из Тольятти в Ижевск для обучения местного персонала перед началом производства Largus в мае. Перенос производства модели связан с планами увеличения выпуска автомобилей Vesta на основном заводе в Тольятти, сообщает Газета.Ру.

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