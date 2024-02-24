"АвтоВАЗ" объявил, что Lada Largus будет сначала представлена в более доступных комплектациях

Дорогие версии и опциональные функции, такие как открывающиеся задние форточки, будут доступны позже.
Компания направляет специалистов из Тольятти в Ижевск для обучения местного персонала перед началом производства Largus в мае. Перенос производства модели связан с планами увеличения выпуска автомобилей Vesta на основном заводе в Тольятти, сообщает Газета.Ру.
Позиция Индии по передаче данных в ВТО вызвала беспокойство среди производителей чипов
Международный консорциум полупроводников (ISMC) выразил опасения, что такая позиция может негативно сказаться на развитии отрасли.
Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра
Обнаруженный динозавр проживал около 72-66 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Обнаруженный скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.
Ученые обнаружили новую причину старения клеток
Ученые обнаружили, что повреждение клеточной мембраны может быть ключевой причиной старения клеток. Данная мембрана, имеющая толщину всего 5 нанометров, оказывается особенно уязвимой в моменты сокращения мышц или получения травм.
Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой
Одной из главных проблем является скопление снега на машине, что может привести к уплотнению снега и образованию наледи. Устранение снега может повредить лакокрасочное покрытие, а соль и реагенты усиливают этот негативный эффект, вызывая потускнение и коррозию.