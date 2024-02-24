АвтоВАЗ расширяет функционал автомобилей Lada Vesta

Теперь в автомобилях доступен круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Эта опция вновь доступна после снятия санкционных ограничений.

Круиз-контроль предлагается для всех моделей Lada Vesta, начиная с комплектации Life, цена которой составляет от 1 603 000 рублей. Комплектация Life включает 16-клапанный мотор объемом 1.6 литра с мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатую МКПП, сообщает Российская Газета.