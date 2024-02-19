Выставка ледокольного флота в Кронштадте обещает быть незабываемой и очень информативной

В Кронштадте откроют масштабную выставку, посвящённую российским ледоколам. Также событие приурочено к 125-летию запуска первого российского ледокола «Ермак».
Выставка обещает быть по-настоящему торжественной и интересной. На ней покажут в интерактивном формате весь путь развития российского арктического флота. Также будут продемонстрированы детали многих ледоколов, их артефакты и др. Например, создатели выставки обещают показать отдельные детали, списанного в 1965 году, «Ермака».
Помимо всего прочего, будет много локальных выставочных мероприятий, которые ещё глубже погрузят посетителей в историю российского ледокольного флота.
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