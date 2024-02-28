Украинского шпиона задержали в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео задержания украинского шпиона Сергея Кривицкого, который временно пребывал в Ростове-на-Дону.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину у стадиона «Гребной канал», где он получал детали для ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-300. Агент украинских спецслужб был осуждён на срок 11,5 лет лишения свободы.

Ранее в 2019 году Кривицкий подозревался в помощи того же рода для украинской разведки. Но вместо самого Кривицкого в Москву приехал его сообщник Василий Василенко, который на данный момент отбывает наказание в исправительном учреждении на территории РФ.