Украинского шпиона задержали в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео задержания украинского шпиона Сергея Кривицкого, который временно пребывал в Ростове-на-Дону.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину у стадиона «Гребной канал», где он получал детали для ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-300. Агент украинских спецслужб был осуждён на срок 11,5 лет лишения свободы.
Ранее в 2019 году Кривицкий подозревался в помощи того же рода для украинской разведки. Но вместо самого Кривицкого в Москву приехал его сообщник Василий Василенко, который на данный момент отбывает наказание в исправительном учреждении на территории РФ.
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