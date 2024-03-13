В Краснодарском крае досрочно освободили криминального авторитета, ранее обвиняемого в вымогательствах

Суд Краснодарского края досрочно освободил крупного авторитета в преступном сообществе по кличке Шакро Молодой. Настоящая фамилия и имя преступника Захарий Калашов.

Изначально он содержался в исправительной колонии №2, но через какое-то время подал ходатайство о досрочном освобождении. Также стало известно, что Калашов не единожды нарушал общественный порядок в колонии, поэтому большую часть срока проводил в отделении, где сидят особо опасные нарушители в наиболее строгих условиях.

В марте 2018 года Краснодарский суд признал вину Калашова, выбрав меру пресечения сроком на девять лет и десять месяцев. Его обвинили в нескольких эпизодах вымогательства на общую сумму в 18 миллионов рублей.