В Краснодарском крае досрочно освободили криминального авторитета, ранее обвиняемого в вымогательствах

Суд Краснодарского края досрочно освободил крупного авторитета в преступном сообществе по кличке Шакро Молодой. Настоящая фамилия и имя преступника Захарий Калашов.
Изначально он содержался в исправительной колонии №2, но через какое-то время подал ходатайство о досрочном освобождении. Также стало известно, что Калашов не единожды нарушал общественный порядок в колонии, поэтому большую часть срока проводил в отделении, где сидят особо опасные нарушители в наиболее строгих условиях.
В марте 2018 года Краснодарский суд признал вину Калашова, выбрав меру пресечения сроком на девять лет и десять месяцев. Его обвинили в нескольких эпизодах вымогательства на общую сумму в 18 миллионов рублей.
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