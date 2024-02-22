Джули Козак отметила экономический рост РФ.
Официальный представитель МВФ (международный валютный фонд) Джули Козак сообщила на регулярном брифинге для представителей СМИ, что Россия очень удивила темпами своего экономического роста.
Несмотря на то, что военные расходы увеличились, но это способствует ещё большему росту российской экономики, добавила представитель МВФ.
Таким образом, расходы на производство вооружения и прочей военной техники благотворно влияют на создание экономической стабильности и промышленного роста.
Британцы были обвинены в продаже "грязных" поддержанных автомобилей
Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование, выявившее, что подержанные автомобили, которые Великобритания продает в третьи страны, оказывают серьезное негативное воздействие на экологию.
Hyundai планирует запустить рестайлинг 7-местной Creta уже в этом году
Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.
Ученые подтвердили, что физическая активность полезна при одиночестве
Исследование, проведенное специалистами из Центрального института психического здоровья (CIMH) совместно с учеными из нескольких университетов, подтвердило, что физическая активность может быть эффективным способом смягчить негативные последствия одиночества на эмоциональное благополучие.
Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день
Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.