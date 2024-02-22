Джули Козак отметила экономический рост РФ.

Официальный представитель МВФ (международный валютный фонд) Джули Козак сообщила на регулярном брифинге для представителей СМИ, что Россия очень удивила темпами своего экономического роста.

Несмотря на то, что военные расходы увеличились, но это способствует ещё большему росту российской экономики, добавила представитель МВФ.

Таким образом, расходы на производство вооружения и прочей военной техники благотворно влияют на создание экономической стабильности и промышленного роста.