Сотрудники московской полиции обнаружили признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях одного из членов музыкальной группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, внесенного в реестр иностранных агентов.
Вокалист часто выступал в поддержку киевского режима и занимался распространением заведомо ложной информации касательно публичной власти в РФ и политической жизни страны.
Сотрудники органов правопорядка обнаружили ряд оскорбительных высказываний музыканта в YouTube. В соответствии с действующим законодательством он обязан выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР
Сеул заявил, что сотрудничество между Россией и КНДР должно проходить в рамках существующих норм и резолюций Совбеза ООН. Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что их руководство поддерживает отношения с РФ, а также с опасением относится к каким-либо формам сотрудничества России с КНДР.
Страны Евросоюза увеличили долю российского газа в импорте
Страны Евросоюза увеличили долю российского газа в импорте
CD Project Red работает над новой трилогией игровой серии "Ведьмак"
Польская игровая студия CD Project Red сообщила, что заканчивает разработку и обновление к игре "Cyberpunk 2077". Студия полностью перешла к разработке целого ряда важных проектов, среди которых первая часть новой трилогии во вселенной Ведьмака, ремейк первой игры в серии "Ведьмак", а также продолжение оригинальной игры "Cyberpunk 2077".
"Онегин" собрал в прокате 700 миллионов рублей за три недели
Премьера фильма "Онегин" от режиссёра Сарика Андреасяна состоялась 7 марта. За три недели фильм собрал в прокате 700 миллионов рублей. Многие критики и журналисты предсказывают картине планку в 800 миллионов.