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Один из вокалистов группы Порнофильмы обязан заплатить штраф за дискредитацию российской армии
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:59

Один из вокалистов группы Порнофильмы обязан заплатить штраф за дискредитацию российской армии

Сотрудники московской полиции обнаружили признаки дискредитации ВС РФ в высказываниях одного из членов музыкальной группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, внесенного в реестр иностранных агентов.

Вокалист часто выступал в поддержку киевского режима и занимался распространением заведомо ложной информации касательно публичной власти в РФ и политической жизни страны.

Сотрудники органов правопорядка обнаружили ряд оскорбительных высказываний музыканта в YouTube. В соответствии с действующим законодательством он обязан выплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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