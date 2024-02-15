Космонавт-испытатель Корсаков получил звание Героя Российской Федерации

Сергею Корсакову было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации.
Информация поступила из непосредственного указа президента РФ о награждении.
Сергей Корсаков - космонавт-испытатель, который получил награду в знак мужества и героизма за длительное нахождение на МКС. Корсаков вместе с другими членами экипажа пробыли на станции 195 суток, а вернулись на родную планету только 29 сентября 2022 года.
Корсаков выпускник МГТУ им. Баумана. Во время нахождения на МКС входил в состав так называемого «бауманского экипажа».
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