Космонавт-испытатель Корсаков получил звание Героя Российской Федерации

Сергею Корсакову было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации.

Информация поступила из непосредственного указа президента РФ о награждении.

Сергей Корсаков - космонавт-испытатель, который получил награду в знак мужества и героизма за длительное нахождение на МКС. Корсаков вместе с другими членами экипажа пробыли на станции 195 суток, а вернулись на родную планету только 29 сентября 2022 года.

Корсаков выпускник МГТУ им. Баумана. Во время нахождения на МКС входил в состав так называемого «бауманского экипажа».