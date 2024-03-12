Российские туристы продолжают изучать Северную Корею

Российские туристы продолжают возвращаться в Северную Корею, оживляя туристическую индустрию страны после длительного периода прекращения поездок из-за пандемических ограничений. Недавние поездки включали в себя посещение памятников, музеев и горнолыжного курорта Масикрен. Туристическая программа в марте включала в себя такие достопримечательности, как холм Мансу и музей истории КНДР в Пхеньяне.
Туристические компании Владивостока уже планируют следующие группы на майские праздники, в то время как организация туров с Национальным агентством по туризму КНДР обещает разнообразные варианты отдыха, включая экскурсии, поездки в горы и возможности для детей. Популярность страны среди российских туристов подтверждается удобством перелетов и качеством услуг на курортах, что способствует увеличению числа посетителей из России, сообщает Центральная Служба Новостей.
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