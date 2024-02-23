Северная Корея планирует принимать туристов к 2025 году

Северная Корея планирует открыть доступную туристическую зону к 2025 году, как сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). В настоящее время туристы сталкиваются с ограничениями и строгим контролем при посещении страны, что ограничивает их свободу передвижения. Создание свободной туристической зоны может привлечь больше посетителей, и уже в следующем году могут быть представлены первые инициативы в этом направлении, сообщает Общественная Служба Новостей.