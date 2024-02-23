Северная Корея планирует принимать туристов к 2025 году

Северная Корея планирует открыть доступную туристическую зону к 2025 году, как сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). В настоящее время туристы сталкиваются с ограничениями и строгим контролем при посещении страны, что ограничивает их свободу передвижения. Создание свободной туристической зоны может привлечь больше посетителей, и уже в следующем году могут быть представлены первые инициативы в этом направлении, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые из Китая стараются разгадать тайны мумии леди Синь Чжуй
Открытие гробницы в 1971 году выявило феноменальное состояние тела мумии, оставшегося почти нетронутым временем. Анализы жидкости, обнаруженной в саркофаге, показали высокое содержание ртути, что связывают с поисками эликсира бессмертия в древнем Китае.
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции
Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции, когда забрался на колени мэра города Бейкоз, Мурата Айдына. Видео этого милого инцидента было опубликовано самим чиновником на его странице в социальной сети.
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В 2023 году Приморье приняло почти 130 тысяч туристов из Китая
Приморье переживает значительный рост туристического потока по сравнению с предыдущими годами. К этой тенденции, в феврале 2023 года поток китайских туристов в Россию впервые превысил поток российских туристов в Китай с начала пандемии.