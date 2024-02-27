Песков отказался дать комментарий в отношение Никиты Журавеля, который сжег Коран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.

4 мая 2023 года некий житель Волгограда Никита Журавель сжёг Коран около местной мечети. Снял все это действие на видео, которое позже оказалось в сети в открытом доступе.

Данное событие вызвало волну возмущений в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично назвал поступок жителя Волгограда вопиющим.

Глава Министерства юстиций РФ Константин Чуйченко одобрил инициативу отправить хулигана отбывать срок в место, где большинство исповедуют ислам.

По словам Чуйченко, эта мера будет носить конструктивный и воспитательный характер по отношению к самому Журавелю, который совершил противоправное деяние и оскорбил чувство верующих своим поступком. Сейчас молодой человек находится под стражей в Грозном.

На допросе юноша признался, что сжёг священную книгу для всех мусульман по заданию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей. В суде обвиняемый признал свою вину, также заявил, что сделал это только ради денег, но не подумал о последствиях, к которым может привести подобное деяние.