Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.

Постановщик обратился к своим подписчикам, что будет присылать через свои аккаунты в соцсетях вопросы, а людям нужно будет отвечать на них, предварительно записав ответ на камеру.

Все видео будут отправляться на адрес электронной почты. Режиссёр поставил перед собой задачу понять, что объединяет население России, несмотря на различия часовых поясов, национальностей, религий и других всевозможных факторов.

Ранее стало известно, что Кончаловским намерен выпустить многосерийный фильм, состоящий из 16 эпизодов. Сериал будет полностью посвящён событиям русской революции в период с 1905 по 1924 годы.