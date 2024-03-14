Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой

Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
Постановщик обратился к своим подписчикам, что будет присылать через свои аккаунты в соцсетях вопросы, а людям нужно будет отвечать на них, предварительно записав ответ на камеру.
Все видео будут отправляться на адрес электронной почты. Режиссёр поставил перед собой задачу понять, что объединяет население России, несмотря на различия часовых поясов, национальностей, религий и других всевозможных факторов.
Ранее стало известно, что Кончаловским намерен выпустить многосерийный фильм, состоящий из 16 эпизодов. Сериал будет полностью посвящён событиям русской революции в период с 1905 по 1924 годы.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.
Стало известно, какие первоцветы украсят ВДНХ
На ВДНХ в Москве готовятся к празднованию Всемирного дня цветов 21 марта, представляя более 50 видов первоцветов.