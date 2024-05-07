Кадыров: Россиянам не о чем волноваться, пока у них такой лидер, как Владимир Путин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в эфире новостного канала "Россия-24", что России не о чем волноваться, пока у власти такой правитель, как Владимир Путин.

Он также отметил, что очень волновался в день инаугурации, так как очень ждал наступления этого момента, когда Путин вступит в должность главы государства.

Кадыров подчеркнул, что после 9 мая ждет приятных и важных изменений в пользу России, так как российская экономика набирает обороты, а президент поставил ряд новых задач перед новым правительством РФ.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)