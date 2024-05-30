Клещи-кровососы попали на европейские широты из тропических стран. Согласно исследованиям ученых, ранее паразиты обитали преимущественно Африке и странах Юго-Восточной Азии. Сейчас "клещи-монстры" стремительно продвигаются по государствам Западной и Южной Европы, сообщает издание Sun.
"Тропические клещи рода Hyalomma отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому жители и окрестили их клещами-монстрами. В отличие от европейских паразитов, гости более подвижны — способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови", — сообщают эксперты.
Сейчас, зафиксированный ореал обитания кровососов, по информации СМИ, это Испания, Балеарские острова и юг Италии. Обнаружены они также в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно их нашли в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джон Танн (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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