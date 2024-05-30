Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 89,2589
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.05.2024 : 96,891
Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma атакуют территорию Евросоюза
  1. Главная
  2. Мир
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:39

Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma атакуют территорию Евросоюза

Клещи-кровососы попали на европейские широты из тропических стран. Согласно исследованиям ученых, ранее паразиты обитали преимущественно Африке и странах Юго-Восточной Азии. Сейчас "клещи-монстры" стремительно продвигаются по государствам Западной и Южной Европы, сообщает издание Sun.

"Тропические клещи рода Hyalomma отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому жители и окрестили их клещами-монстрами. В отличие от европейских паразитов, гости более подвижны — способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови", — сообщают эксперты.

Сейчас, зафиксированный ореал обитания кровососов, по информации СМИ, это Испания, Балеарские острова и юг Италии. Обнаружены они также в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно их нашли в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Джон Танн (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

Мир

Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность

Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.

Читать полностью
Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ

Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен активизировать Польшу в противостоянии с Россией, предлагая сбивать российские ракеты истребителями, сообщил бывший заместитель министра обороны Роман Шереметьев в интервью журналу Do Rzeczy.

Читать полностью

Общество

Daily Mail: электромобили дешевле в эксплуатации, чем бензиновые автомобили

Daily Mail: электромобили дешевле в эксплуатации, чем бензиновые автомобили

Электромобили дешевле в эксплуатации, чем экономичные бензиновые автомобили, но есть нюанс: при условии, что есть возможность заряжать их дома.

Читать полностью
The Lancet: Маски N95 блокируют почти весь передаваемый по воздуху COVID-19

The Lancet: Маски N95 блокируют почти весь передаваемый по воздуху COVID-19

Учёные из Университета Мэриленда в США провели исследование и сравнили маски, которые носят люди с активным COVID-19. Им удалось определить самую эффективную маску для борьбы с распространением коронавируса.

Читать полностью

Новости