Австралия станет ключевым рынком для этой модели, хотя она также появится и за ее пределами.
Tasman будет разработан на лестничной раме и получит турбодизельный двигатель, возможно, с двигателями объемом 2,2 литра и три литра. Предполагается, что Tasman будет конкурировать с Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux, имея грузоподъемность 1000 килограммов.
Модель будет предлагаться с различными вариантами кузова, привода и двигателя. Возможно, появится также электрическая версия, учитывая разработки Kia в этой области. Предполагается, что презентация Tasman состоится в ближайшее время, а продажи начнутся в следующем году. В дополнение к Австралии, пикап будет доступен на рынках Южной Кореи, Африки и Ближнего Востока. Также стоит отметить, что название Tasman уже запатентовано в нескольких странах, включая Уругвай, Коста-Рику и Францию, сообщает Motor.
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