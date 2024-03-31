Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США

Kia инициирует крупный отзыв 427 407 кроссоверов Telluride в США, выпущенных с 2020 по 2024 год, из-за возможности непреднамеренного скатывания во время парковки.
Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружило проблему в некорректной сборке промежуточного и правого переднего карданного валов, что может привести к износу шлицов промежуточного вала и самопроизвольному движению автомобиля даже при включенной передаче парковки.
Компания не получала информации о ДТП или травмах из-за этой проблемы. Официальное информирование владельцев запланировано на 15 мая, после чего они смогут обратиться к дилерам Kia для бесплатного устранения недостатка, сообщает Центральная Служба Новостей.
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