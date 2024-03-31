Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США

Kia инициирует крупный отзыв 427 407 кроссоверов Telluride в США, выпущенных с 2020 по 2024 год, из-за возможности непреднамеренного скатывания во время парковки.

Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружило проблему в некорректной сборке промежуточного и правого переднего карданного валов, что может привести к износу шлицов промежуточного вала и самопроизвольному движению автомобиля даже при включенной передаче парковки.

Компания не получала информации о ДТП или травмах из-за этой проблемы. Официальное информирование владельцев запланировано на 15 мая, после чего они смогут обратиться к дилерам Kia для бесплатного устранения недостатка, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

В

В "Яндекс Путешествия" рассказали, в каких странах можно увидеть цветение сакуры

Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, не ограничивается только Японией.

Читать полностью
Глава Управления по туризму Египета Амр Элькади заверил об отсутствии проблем с оплатой услуг для россиян

Глава Управления по туризму Египета Амр Элькади заверил об отсутствии проблем с оплатой услуг для россиян

Глава Управления по туризму Египта Амр Элькади отметил, что сообщения о возможных трудностях с оплатой единичны и не являются системными проблемами.

Читать полностью

Общество

Ученые разработали новый класс антибиотиков под названием гепотидацин

Ученые разработали новый класс антибиотиков под названием гепотидацин

Антибиотик гепотидацин представляет собой бактерицидное средство, проходящее стадию клинической разработки.

Читать полностью
Эксперт Проскурин сообщил, как европейцы пользовались реликвиями ацтеков

Эксперт Проскурин сообщил, как европейцы пользовались реликвиями ацтеков

Эксперты рассказали об исследовании артефактов ацтеков, связанных с Джоном Ди, советником английской королевы Елизаветы I, известным в связи с использованием черного зеркала для предсказаний.

Читать полностью

Новости