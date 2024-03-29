Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR

Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках. Этот хэтчбек позиционируется как практичное авто для городской жизни, и он будет доступен на рынке США, где Kia Rio является единственным представителем сегмента хэтчбеков в линейке бренда.

Интерьер Kia K4 5DR будет аналогичен седану, а также автомобили будут оснащены теми же силовыми агрегатами: 149-сильным атмосферным двигателем с вариатором и турбированным 1.6 T-GDI мощностью 193 л. с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом". По словам представителей марки, хэтчбек появится на рынке после седана, ожидается, что это произойдет не раньше середины текущего года, сообщает Российская Газета.