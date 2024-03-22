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Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:24

Kia представила новый седан K4, призванный заменить модель Cerato и Forte

Представлены официальные фотографии автомобиля, подчеркивая его совершенно новый дизайн, основанный на концепции "объединение противоположностей".

Особенности включают узкие "клыкастые" фары, отсутствие ручек на задних дверях и руль, выполненный в стиле автомобилей 90-х годов, что привлекло внимание СМИ, напоминая дизайн рулей Lada Samara и "Москвича".

Внутренний салон также отличается минималистичным подходом к расположению кнопок, оставляя только необходимые для управления климатом, активации "аварийки" и доступа к определенным функциям медиакомплекса. Премьера новинки ожидается на автосалоне в Нью-Йорке в конце текущего месяца, сообщает Газета.Ру.

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