Россиянина задержали в Хабаровске в связи с нарушением беспошлинного ввоза на сумму в 10 тысяч евро

Хабаровские таможенники задержали гражданина России, у которого в багаже обнаружили огромную партию ценных момент. Мужчина привёз их из разных стран: от Австрии до Китая. Стоимость всех монет составляет сумму в 1 миллион рублей.

При этом в соотвествии с проведённой экспертизой: из 345-и штук 61 монета была перевезена сверх допустимой нормы. Гражданин превысил порог беспошлинного ввоза для личного пользования в 10 тысяч евро. Россиянину предъявили обвинение по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).