Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
В Кемере отменили концерт группы Би-2
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:43

В Кемере отменили концерт группы Би-2

Турецкий город Кемер отменил четырёхдневный фестиваль группы Би-2.

Стоимость билетов на данное мероприятие варьировалось от 289 до 379 тысяч рублей. Ведущими на столь дорогое шоу должны были быть приглашены Алексей Дубас и Максим Виторган. Чуть раньше концерт музыкантов был отменён и в Дубае.

Напоминаем, что ранее члены группы провели в тайской иммиграционной полиции. Их задержали по причине того, что артисты вели деятельность без ободрения и официального разрешения властей Тайланда.

Израиль же добился того, чтобы членов группы перевезли обратно в Тель-Авив, где они сейчас и находятся.

Мир

Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Счета российских бизнесменов и компаний стали закрывать банки Объединенных Арабских Эмиратов. Такие меры приняли, чтобы избежать новых санкций в отношении государства.

Читать полностью
Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись

Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись

Научное открытие о самой древней наскальной живописи в Патагонии было объявлено после успешных раскопок на древней наскальной стоянке, известной как Куэва-Уэнул 1.

Читать полностью

Общество

Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Государственная инспекция труда по Нижегородской области предупредила сотрудников о возможной дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег без их согласия.

Читать полностью
Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки

Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки

Эксперт Александр Саверский отмечает, что такие неразборчивые рецепты могут привести к ошибкам в выдаче лекарств в аптеке, что в свою очередь может иметь серьезные последствия, включая отравление пациента.

Читать полностью

Новости