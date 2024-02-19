В Кемере отменили концерт группы Би-2

Турецкий город Кемер отменил четырёхдневный фестиваль группы Би-2.

Стоимость билетов на данное мероприятие варьировалось от 289 до 379 тысяч рублей. Ведущими на столь дорогое шоу должны были быть приглашены Алексей Дубас и Максим Виторган. Чуть раньше концерт музыкантов был отменён и в Дубае.

Напоминаем, что ранее члены группы провели в тайской иммиграционной полиции. Их задержали по причине того, что артисты вели деятельность без ободрения и официального разрешения властей Тайланда.

Израиль же добился того, чтобы членов группы перевезли обратно в Тель-Авив, где они сейчас и находятся.