В Кемере отменили концерт группы Би-2

Турецкий город Кемер отменил четырёхдневный фестиваль группы Би-2.
Стоимость билетов на данное мероприятие варьировалось от 289 до 379 тысяч рублей. Ведущими на столь дорогое шоу должны были быть приглашены Алексей Дубас и Максим Виторган. Чуть раньше концерт музыкантов был отменён и в Дубае.
Напоминаем, что ранее члены группы провели в тайской иммиграционной полиции. Их задержали по причине того, что артисты вели деятельность без ободрения и официального разрешения властей Тайланда.
Израиль же добился того, чтобы членов группы перевезли обратно в Тель-Авив, где они сейчас и находятся.
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