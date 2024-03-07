Садик Хан предложил конфисковать все имущество российских бизнесменов, чтобы выплатить финансовую поддержку украинским беженцам

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что предложение изъять все имущество российских предпринимателей для оказания финансовой поддержки украинским беженцам - абсолютно нелегитимно.
Данную меру вынес на публичное обсуждение Садик Хан, которому предстоит скоро баллотироваться на должность мэра Лондона.
Келин отметил, что Хан просто пытается повысить свой авторитет на предстоящих выборах за счёт подобных предложений.
Дипломат добавил, что конфискация и изъятие имущества кого-либо - это мера, принимаемая судом на основании каких-либо совершенных преступлений, поэтому просто так производить конфискацию незаконно.
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