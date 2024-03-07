Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.03.2024 : 90,3412
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.03.2024 : 98,2017
Нахождение британских военных на Украине доказано, заявил Келин
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 9:48

Нахождение британских военных на Украине доказано, заявил Келин

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что нахождение на Украине британского спецназа доказано. Именно британские спецназовцы, военные консультанты и тактические инструкторы помогают солдатам ВСУ в освоении западной техники.

Украинцы не смогли бы справиться без помощи зарубежных экспертов в области новейшего технического оснащения.

Также доказано, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow английского производства проходят под четким контролем британских специалистов. Дипломат заключил, что Великобритания втянута в военные события на Украине намного сильнее, чем остальные члены Альянса.

Мир

Польские фермеры в центре Варшавы начали драться с полицией

Польские фермеры в центре Варшавы начали драться с полицией

Протесты переросли в силовые акции против полиции.

Читать полностью
Садик Хан предложил конфисковать все имущество российских бизнесменов, чтобы выплатить финансовую поддержку украинским беженцам

Садик Хан предложил конфисковать все имущество российских бизнесменов, чтобы выплатить финансовую поддержку украинским беженцам

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что предложение изъять все имущество российских предпринимателей для оказания финансовой поддержки украинским беженцам - абсолютно нелегитимно.

Читать полностью

Общество

Государство выделило Фонду Кино в текущем 2024 году 9,4 миллиарда рублей

Государство выделило Фонду Кино в текущем 2024 году 9,4 миллиарда рублей

Бюджет Фонда Кино составил 9,4 миллиарда рублей в текущем 2024 году, заявил председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Читать полностью
Для военнослужащих Северного флота построили новые служебные квартиры

Для военнослужащих Северного флота построили новые служебные квартиры

Семьи военных уже получили ключи от нового жилья.

Читать полностью

Новости