Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что нахождение на Украине британского спецназа доказано. Именно британские спецназовцы, военные консультанты и тактические инструкторы помогают солдатам ВСУ в освоении западной техники.

Украинцы не смогли бы справиться без помощи зарубежных экспертов в области новейшего технического оснащения.

Также доказано, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow английского производства проходят под четким контролем британских специалистов. Дипломат заключил, что Великобритания втянута в военные события на Украине намного сильнее, чем остальные члены Альянса.