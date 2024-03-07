Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что нахождение на Украине британского спецназа доказано. Именно британские спецназовцы, военные консультанты и тактические инструкторы помогают солдатам ВСУ в освоении западной техники.
Украинцы не смогли бы справиться без помощи зарубежных экспертов в области новейшего технического оснащения.
Также доказано, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow английского производства проходят под четким контролем британских специалистов. Дипломат заключил, что Великобритания втянута в военные события на Украине намного сильнее, чем остальные члены Альянса.
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