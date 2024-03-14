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Бывшая солистка Большого театра и хореограф Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:22

Бывшая солистка Большого театра и хореограф Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни

В возрасте 89 лет умерла известная хореограф Наталия Касаткина. Женщина поставила множество спектаклей, а также по праву считается одним из лучших хореографов России. В стенах Большого театра организуют вечер, посвящённый девяностолетию и памяти великого хореографа.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года. Она начинала свою карьеру ещё в 1950-е, когда работала солисткой Большого театра, а в 1977 году стала одной из руководительниц московского Театра классического балета. Ранее выступала в качестве танцовщицы балета в постановках "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Золушка" и др.

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