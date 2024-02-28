Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 92,0425
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 99,9214
Интервью журналиста Карлсона с российским президентом собрало 200 миллионов просмотров в соцсети X
  1. Главная
  2. Страна
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 7:57

Интервью журналиста Карлсона с российским президентом собрало 200 миллионов просмотров в соцсети X

Интервью Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным набрало 200 миллионов просмотров в соцсети X. Оно длится чуть более двух часов, но российский президент за это время успел ответить на 60 вопросов, которые непосредственно связаны с историей, политикой и экономикой.

Также кипа документов, которые передал Путин Карлсону, являются оригинальными историческими материалами под авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого. Туда входят всевозможные письма и бумаги о принятии военных решений.

В общей сложности все тексты в папке имеют огромную историческую ценность, некоторые из них датируются периодом с 1648 по 1654 год. В материалах содержится информация о защитных действиях русского государства от Речи Посполитой, об условиях мирного договора между Запорожскими войсками и польским королем Яном II Казимиром и другая информация.

Мир

Российский посол в Вашингтоне заявил, что против России ведется гибридная война

Российский посол в Вашингтоне заявил, что против России ведется гибридная война

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов дал комментарий, что недавнее предложение западных стран отправить войска на Украину может иметь более негативные последствия, чем кажется ЕС.

Читать полностью
Россия и Китай должны и дальше укреплять государственные отношения, считает Вэйдун

Россия и Китай должны и дальше укреплять государственные отношения, считает Вэйдун

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил, что России и Китаю надо укреплять все виды государственных отношений.

Читать полностью

Общество

Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО

Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО

В Telegram-канале Следственного комитета России было опубликовано сообщение о том, что владелица кофейни Strong Coffee в Люберцах, Подмосковье, выгнала из заведения участника СВО.

Читать полностью
Абхазское вино может в ближайшее время стать дефицитом в России

Абхазское вино может в ближайшее время стать дефицитом в России

Все дело в новом акцизе, введенным правительством.

Читать полностью

Новости