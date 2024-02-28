Интервью журналиста Карлсона с российским президентом собрало 200 миллионов просмотров в соцсети X

Интервью Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным набрало 200 миллионов просмотров в соцсети X. Оно длится чуть более двух часов, но российский президент за это время успел ответить на 60 вопросов, которые непосредственно связаны с историей, политикой и экономикой.

Также кипа документов, которые передал Путин Карлсону, являются оригинальными историческими материалами под авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого. Туда входят всевозможные письма и бумаги о принятии военных решений.

В общей сложности все тексты в папке имеют огромную историческую ценность, некоторые из них датируются периодом с 1648 по 1654 год. В материалах содержится информация о защитных действиях русского государства от Речи Посполитой, об условиях мирного договора между Запорожскими войсками и польским королем Яном II Казимиром и другая информация.