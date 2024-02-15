Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ищет возможность установить меру пресечения для жителей Эстонии за получение гражданства РФ.
По предварительным данным уже известно, что Каллас предложила подвергать депортации тех граждан, которые захотят получить российское гражданство. Премьер-министр Эстонии связала это с оказанием поддержки международного терроризма, а также данные деяния угрожают государственной безопасности Эстонии.
Ранее бывший посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что в стране с каждым днём ужесточаются русофобские настроения, а все связи с российским посольством контролирует тайная полиция. Вся эстонская элита все больше подливает масла в огонь, чтобы еще сильнее разжечь русофобию внутри прибалтийской республики.
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