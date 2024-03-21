Эксперты отмечают, что в начале мая в Калининграде предлагаются самые низкие цены на аренду жилья для туристов

Согласно анализу онлайн-сервиса Суточно.ру, средняя цена аренды по России на первую декаду мая составляет 4,4 тысячи рублей в сутки. Туристы в основном бронируют жилье на четыре дня, тратя на размещение на 10% больше, чем год назад, примерно 17 тысяч рублей.

Среди популярных направлений для туристов на майские праздники входят Санкт-Петербург, Казань и Минск, а также Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск и Волгоград.

Самые доступные цены на аренду обнаружены в Калининграде (3,6 тысячи рублей в сутки) и Кисловодске (4,1 тысячи рублей). В то время как в Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде и Зеленоградске цены немного выше — в среднем 4,7 тысячи рублей в сутки. В Москве средняя цена за апартаменты составляет пять тысяч рублей в день, в Нижнем Новгороде и Казани — по 5,7 тысячи рублей, а в Минске — 6,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.