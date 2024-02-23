Калининградская область планирует экспортировать более 500 тыс. тонн зерна в 2024 году

По данным пресс-службы областного правительства, более 90% объема приходится на пшеницу, с незначительными объемами кукурузы и ячменя. Группа компаний "Содружество" является основным экспортером зерновых культур из региона, направляя свои поставки в различные страны, включая страны Америки, Европы, Азии и Африки.

Экспортируется профицитный остаток зерна, не учтенный на внутреннем рынке.

Ожидаемый объем экспорта внешнего рынка будет зависеть от текущего урожая. По данным властей области, внутренний спрос на зерно составляет около 411 тыс. тонн, а урожай зерна в 2023 году составил примерно 650 тыс. тонн, сообщает ТАСС.