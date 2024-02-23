Калининградская область планирует экспортировать более 500 тыс. тонн зерна в 2024 году

По данным пресс-службы областного правительства, более 90% объема приходится на пшеницу, с незначительными объемами кукурузы и ячменя. Группа компаний "Содружество" является основным экспортером зерновых культур из региона, направляя свои поставки в различные страны, включая страны Америки, Европы, Азии и Африки.
Экспортируется профицитный остаток зерна, не учтенный на внутреннем рынке.
Ожидаемый объем экспорта внешнего рынка будет зависеть от текущего урожая. По данным властей области, внутренний спрос на зерно составляет около 411 тыс. тонн, а урожай зерна в 2023 году составил примерно 650 тыс. тонн, сообщает ТАСС.
Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие
Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина.
Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами.
Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином
Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".