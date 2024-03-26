Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл

Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.
Оригинальный фильм 2019 года являлся психологической драмой про душевно больного человека по имени Артур Флек (Хоакин Феникс), который мечтал стать профессиональным комиком. В конце первой части Артур Флек попадает в психиатрическую больницу.
Сообщается, что основная сюжетная линия затронет отношения главного героя с Харли Квин (Леди Гага). Все повествование будет происходить в стенах психолечебницы Аркхем.
К режиссёрскому креслу вернётся Тодд Филлипс, а сценарий будет написан совместно со Скоттом Сильвером. Бюджет фильма составит 200 миллионов долларов.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары.
В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита
Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Ученые выяснили, что употребление луковых колец и картофеля фри может повышать риск развития деменции
Исследование ученых Чикагского университета свидетельствует о том, что употребление картофеля фри и луковых колец, приготовленных определенным способом, может увеличить риск развития деменции.