Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл

Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.

Оригинальный фильм 2019 года являлся психологической драмой про душевно больного человека по имени Артур Флек (Хоакин Феникс), который мечтал стать профессиональным комиком. В конце первой части Артур Флек попадает в психиатрическую больницу.

Сообщается, что основная сюжетная линия затронет отношения главного героя с Харли Квин (Леди Гага). Все повествование будет происходить в стенах психолечебницы Аркхем.

К режиссёрскому креслу вернётся Тодд Филлипс, а сценарий будет написан совместно со Скоттом Сильвером. Бюджет фильма составит 200 миллионов долларов.