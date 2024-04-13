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В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:43

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.

Jetta VS5 построен на основе платформы MQB, разработанной компанией Volkswagen. Его размеры составляют 4418 мм в длину, а колесная база равна 2630 мм.

Автомобиль оснащен турбированным мотором объемом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил, и доступен только с передним приводом. На рынке Китая Jetta VS5 представлен в семи комплектациях, с базовой ценой 87 900 юаней или примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает Южный Автомобиль.

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