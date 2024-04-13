После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.
Jetta VS5 построен на основе платформы MQB, разработанной компанией Volkswagen. Его размеры составляют 4418 мм в длину, а колесная база равна 2630 мм.
Автомобиль оснащен турбированным мотором объемом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил, и доступен только с передним приводом. На рынке Китая Jetta VS5 представлен в семи комплектациях, с базовой ценой 87 900 юаней или примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает Южный Автомобиль.
Кулинарный блогер Лю Ю Синь пожаловался на отравление тайской кухней
Тайский кулинарный блогер Лю Ю Синь, известный как Джейсон, стал героем скандала после того, как пожаловался на отравление, вызванное употреблением сырой пищи на одном из таиландских рынков.
Американский портал CarScoops.com охарактеризовал новый Zeekr как "Роллс-Ройс среди минивэнов"
Модель Zeekr 009 произвела впечатление своей роскошной комплектацией, включая ультрароскошный салон, кованые диски с лазерной гравировкой и информационно-развлекательную систему с гигантским экраном.
Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"
Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).