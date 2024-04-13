После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.

Jetta VS5 построен на основе платформы MQB, разработанной компанией Volkswagen. Его размеры составляют 4418 мм в длину, а колесная база равна 2630 мм.

Автомобиль оснащен турбированным мотором объемом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил, и доступен только с передним приводом. На рынке Китая Jetta VS5 представлен в семи комплектациях, с базовой ценой 87 900 юаней или примерно 1,1 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает Южный Автомобиль.