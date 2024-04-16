Производство китайского кроссовера Jetour Dashing началось на заводе "Автотор" в Калининграде. Это первая модель бренда, которая была собрана на местном заводе. Компании подписали соглашение о сотрудничестве, и планируется, что процесс локализации производства Jetour будет постепенно увеличиваться. К 2025 году завод будет оборудован всем необходимым для сварки, окраски и сборки автомобилей из Китая.
Jetour — молодой и амбициозный бренд, входящий в состав Chery, китайского автоконцерна. Его модели отличаются современным дизайном и хорошим соотношением цены и качества.
Jetour Dashing — новый городской кроссовер, предназначенный для различных поездок. Этот автомобиль сочетает в себе функциональность, комфорт и стиль, удовлетворяя потребности автолюбителей.
"Автотор" — российское автосборочное предприятие, основанное в 1996 году в Калининграде. В начале 2023 года на заводе начали сборку китайских марок автомобилей, таких как Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Также сообщается, что "Автотор" понизил прогноз по производству автомобилей в 2024 году до 80-100 тысяч единиц, вместо предыдущих 100-130 тысяч, сообщает Finobzor.Ru.
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