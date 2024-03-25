В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.

X90 Pro оснащен 1,6-литровым турбомотором на 197 л. с. или 2,0-литровым на 254 л. с., работающими со семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль также имеет премиальную отделку салона, включая 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы для управления различными функциями автомобиля. Начальная цена составляет 127,9 тыс. юаней (примерно 1,6 млн рублей), сообщает Газета.Ру.