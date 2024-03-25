В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.
X90 Pro оснащен 1,6-литровым турбомотором на 197 л. с. или 2,0-литровым на 254 л. с., работающими со семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль также имеет премиальную отделку салона, включая 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы для управления различными функциями автомобиля. Начальная цена составляет 127,9 тыс. юаней (примерно 1,6 млн рублей), сообщает Газета.Ру.
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Этот вид "акулы-призрака" был описан и изучен специалистами из Центра изучения тихоокеанских акул при Государственном университете Сан-Хосе в Калифорнии.
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Предполагается, что применение титана выделит Fold6 от его более доступной версии, Galaxy Z Fold6 FE, которая, вероятно, будет изготовлена из алюминия.
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Ранее требовавшееся время в 18-24 месяца для лечения сократилось до 9-12 месяцев благодаря эффективности новых противотуберкулезных препаратов, таких как линезолид, бедакилин и деламанид.
Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни
Врач Диляра Лебедева подчеркивает важность здоровой слизистой оболочки кишечника для эффективного усвоения питательных веществ.