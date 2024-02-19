Новый кроссовер Jetour T2 теперь доступен у официальных дилеров в России

Фотографии автомобиля в максимальной комплектации Expedition были опубликованы на сайте "Китайские автомобили", отмечая кофейный цвет салона и особую форму подголовников. Согласно предварительному прайсу, цена этой версии составляет 4 млн рублей.

Вариант Voyage, менее дорогой, доступен за 3 760 000 рублей, но лишен опций, таких как панорамная крыша, подсветка лого и системы помощи водителю, а также имеет меньшие колеса.

Обе комплектации оснащены двухлитровым турбомотором мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатым "роботом", а полный привод производства BorgWarner имеет автоматический режим работы и блокировку дифференциала. Габариты Jetour T2 составляют 4785×2006×1880 мм, с колесной базой в 2800 мм, дорожным просветом в 220 мм и способностью преодолевать броды до 700 мм. Официальный старт продаж запланирован на март 2024 года, сообщает Российская Газета.